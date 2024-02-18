Ayasofya Camii’nin simge kedisi Gli'nin yeri doldu Ayasofya Camii'nin yeni açılan ziyaret katına giren kedi, 2020 yılında vefat eden meşhur Gli’ye benzetilince ziyaretçilerin yeni ilgi odağı oldu.

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İHA

Ayasofya Camii'nin meşhur kedisi 'Gli' 2020 yılında vefat etti.

16 yıldır Ayasofya'da yaşayan Gli'yi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştu.

'Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi' unvanı da verildi.

Caminin yeni kedisi

Gli hafızalardaki yerini korurken, Ayasofya'nın yeni ziyaretçi kedisi, gönüllerde taht kurmaya başladı.

Ziyaret katına giren ilk kedi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kare kare fotoğrafları çekiliyor

Kediyi sevmek için sıraya giren halk, ardından fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Kedinin halinden memnun halleri ise görenleri gülümsetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)