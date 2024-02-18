İHA
Ayasofya Camii'nin meşhur kedisi 'Gli' 2020 yılında vefat etti.
16 yıldır Ayasofya'da yaşayan Gli'yi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmuştu.
'Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi' unvanı da verildi.
Caminin yeni kedisi
Gli hafızalardaki yerini korurken, Ayasofya'nın yeni ziyaretçi kedisi, gönüllerde taht kurmaya başladı.
Ziyaret katına giren ilk kedi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kare kare fotoğrafları çekiliyor
Kediyi sevmek için sıraya giren halk, ardından fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Kedinin halinden memnun halleri ise görenleri gülümsetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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