Ayasofya Camii'nin yeni baş imamı belli oldu

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ayasofya Camii'nde imam-hatip olarak görev yapacak.

Daha önce Bursa Müftülüğü görevinde de bulunan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın, Ayasofya'da bir yıllık görevlendirildiği öğrenildi.

Prof. Dr. Ay, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugünden itibaren cuma ve cumartesi günleri için camide görevlendirildi.

Görev alacağı günler ve vakitler duyuruldu

AA'nın aktardığına göre Ay, camide, cuma günleri cuma, ikindi, akşam, yatsı ile cumartesi günü sabah namazını kıldıracak.