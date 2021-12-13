İstanbul’da 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif ile ilgili alınan güvenlik önlemlerinin seviyesi düşürülüyor.

Uzun yıllardır müze olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Külliyesi, 24 Temmuz 2020’de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmişti.

Dünyada büyük yankı uyandıran tarihi cami ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılmış, o tarihte bazı bölgelerde polis ekiplerine ait plastik bariyerlerin yerine çelik bariyerler döşenmişti.

GÜVENLİK SEVİYESİ KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRÜLECEK

Bugünlerde ise caminin güvenlik seviyesinin üst seviyeden alt kategoriye düşürülmesi planlanıyor.

Açılıştan bu yana yükseltilen güvenlik önleminin, yapılan araştırmalar sonrasında alt kategoriye düşürülme kararı alındığı ve bu nedenle kademeli olarak seviyenin indirileceği öğrenildi.

Ayasofya Camisi özel güvenliğe devrediliyor ViDEO

DENETİMLER TURİZM POLİSİNE DEVREDİLECEK

Buna göre tarihi caminin güvenlik önlemlerine ilişkin tasarruf özel güvenlik şirketinde olacak, özel güvenlik ekipleri de yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü Polisinin denetiminde faaliyet gösterecek.

Önümüzdeki günlerde camide koruma görevi polis yerine bellerinde cop taşıyan özel güvenlik personeline bırakılacak.