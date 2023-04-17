Ayasofya Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AA

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmeye hazırlanırken, 27. gecesi olarak kabul edilen, Kur'an-ı Kerim'in melek Cebrail (A.S.) ile Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Müslümanlar camileri doldurdu.

Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, bin aydan hayırlı olduğuna inanılan bu geceyi birlikte dua ederek ve ibadetle geçirmek için camilere akın ederken, İstanbul'da da Kadir Gecesi dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

Eller semaya açıldı

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde teravih namazı için hazır bulunan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar eşliğinde ellerini semaya açtı, sağlık, sıhhat, afiyet, helalinden bol kazanç, bağışlanma ve hayırlar, birlik, dirlik ve barış temennisinde bulundu.