Ayasofya davasında neler konuşuldu

Danıştay Savcısı, davanın reddini istedi ve Ayasofya'nın Bakanlar Kurulu tarafından yeniden ibadete açılabileceğini söyledi.

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak ibadete açılması için açılan dava Danıştay'da görüşüldü.

Davada neler yaşandığını CNN Türk muhabiri Mustafa Berber canlı yayında aktardı.

ATATÜRK İMZASI SAHTE Mİ

17 dakika süren davada, Ayasofya'nın müzeye çevrildiği belgedeki Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasının sahte olduğuna dair iddialar gündeme geldi.

O dönemde Soyadı Kanunu'nun farklı olduğu bu yüzden imzanın Atatürk olarak atılmasının mümkün olmadığı savunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Avukatı, mahkemenin vereceği karara razı olacaklarını söyledi.

5 BAKANLAR KURULU'NDA AYNI İMZASI VAR

Ardından Danıştay Savcısı söz aldı: "Zaman aşımı söz konusu değildir. O tarihte günümüzdeki Vakıflar Kanunu henüz yürürlüğe girmemiştir. Eski mevzuata göre işlem tesis edilmiştir. O tarih itibarıyla işlem hukuka uygundur. Sahte imza konusuna gelince, o tarihte Atatürk'ün 5 Bakanlar Kurulu'nda da aynı imzası vardır."

SAVCI RET İSTEDİ

Danıştay Savcısı, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının Bakanlar Kurulu tarafından alınabileceğini savundu ve davanın reddini istedi.