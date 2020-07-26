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    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ikinci sabah namazı da büyük bir cemaatle kılındı.
    • AA
    • 26.07.2020 - 07:09
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    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı

    Sabah ezanının okunmasının ardından namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen Müslümanlar içeride sosyal mesafe kuralına dikkat ederek saf tuttu.

    Tamamı dolan camide 86 yıl aradan sonra ikinci kez sabah namazı kılmanın heyecanı hakimdi.

    NAMAZI İSTANBUL MÜFTÜSÜ KILDIRDI

    İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı namazın öncesinde ve sonrasında dualar edildi, salavatlar getirildi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yönlendirdi.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı #1

    Cami içine giremeyen Müslümanlar, namazlarını Ayasofya Meydanı'nda eda etti.

    Meydanda da sık sık tekbirler getirildi, dualar edildi.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı #2

    24 SAAT İBADETE AÇIK

    Tüm gece boyu binlerce kişiyi ağırlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 saat ibadete açık olacak.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı #3

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ikinci sabah namazı #4

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