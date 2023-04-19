Ayasofya-i Kebir Camii bayram hazırlıkları! Cuma günü saat 04.00'e kadar ibadete ara verilecek İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve ziyaretlere ara verilecek.

AA 11 ayın sultanı Ramazan son günlerine girdi.... Yurdun her noktasında bayram telaşı başladı. Çarşılar dolup taşarken bir yandan da camilerde hazırlıklar başladı. Hazırlık yapılan camilerden biri de İstanbul'un göz bebeği Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. İstanbul Valiliği, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıkları nedeniyle yarın saat 23.00'ten 21 Nisan Cuma saat 04.00'e kadar ibadet ve ziyaretlere ara verileceğini bildirdi. "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir" Valilikten yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı hazırlıklarına başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak genel temizlik çalışmaları nedeniyle 20 Nisan Perşembe (arife) günü saat 23.00'ten Cuma günü saat 04.00'e kadar Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ibadet ve ziyaretlere ara verilecektir. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı