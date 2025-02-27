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AA

11 ayın sultanı geldi, çattı...

Tüm İslam alemi, artık sayılı saatler kala Ramazan'ı karşılamaya hazırlanıyor.

İstanbul'da da vatandaşlar, Ramazan'ı karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul'da sadece vatandaşlar değil, camilerde de hummalı bir hazırlık vardı.

Bu hazırlıklardan birisi de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yapıldı.

CAMİ İÇİ VE ÇEVRESİ YIKANDI

Ayasofya'da yapılan çalışmada, cami içi ve çevresi temizlendi.

GÜL SUYU İLE TEMİZLENDİ

Halılar elektrik süpürgeleriyle süpürüldü, tozu alınan ayakkabılıklara ve caminin içine dezenfektan sıkıldı.

Caminin içine ve dışına da gül suyu sıkılırken şadırvan, cami avlusu ve Ayasofya Meydanı sıcak suyla yıkandı.

RAMAZAN AYI BOYUNCA CAMİLERDE TEMİZLİK OLACAK

Öte yandan belediyeye bağlı 14 kişiden oluşan 7 ekip, Ramazan ayı boyunca Fatih'teki 10 selatin cami başta olmak üzere toplam 365 camide temizlik yapacak.