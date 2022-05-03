Petrol
106.44
-1.06%
Euro
15.61
-0.26%
Dolar
14.87
-0.04%
Altın
887.39
-0.42%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.254
-1.67%
BTXN Coin
16.67
-6.29%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Ayasofya-i Kebir Camii'ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni bayramın ilk gününde 104 bin 325 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
    • 03.05.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayasofya-i Kebir Camii'ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti

    Ramazan Bayramında namaz kılmak isteyen tüm müslüman alemi, sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ise bayramın birinci gününde 104 bin 325 kişiyi ağırladı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.

    "Camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu"

    Vali Yerlikaya, paylaşımında "Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu." ifadesini kullandı.

    Ayasofya-i Kebir Camii ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti #1

     

    Ayasofya-i Kebir Camii ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti #2

    Ayasofya-i Kebir Camii ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti #3

    Ayasofya-i Kebir Camii ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti #4

    Ayasofya-i Kebir Camii ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti #5

    Ayasofya-i Kebir Camii ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti #6

    Ayasofya-i Kebir Camii ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti #7


    İlginizi Çekebilir

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi
    Yaşam

    Van semalarında oluşan hale görüntülendi

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Yeni Zelanda, turistlere kapılarını yeniden açtı
    Dünya

    Yeni Zelanda, turistlere kapılarını yeniden açtı

    Görüş Bildir