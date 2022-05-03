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- Ayasofya-i Kebir Camii'ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti
Ayasofya-i Kebir Camii'ni 104 binden fazla kişi ziyaret etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni bayramın ilk gününde 104 bin 325 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
- 03.05.2022 - 11:05
Ramazan Bayramında namaz kılmak isteyen tüm müslüman alemi, sabahın erken saatlerinden itibaren camileri doldurdu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ise bayramın birinci gününde 104 bin 325 kişiyi ağırladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.
"Camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu"
Vali Yerlikaya, paylaşımında "Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu." ifadesini kullandı.