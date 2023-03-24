Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı kılındı

Milyonlarca müslümanın beklediği "On bir ayın sultanı" Ramazan geldi.
Ramazan'ın ilk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 24 Temmuz 2020'de müze statüsünden tekrar camiye dönüştürülen Ayasofya, Ramazan'a hazırlandı.
Ramazan öncesi yapılan titiz çalışmalar sonrasında milyonları bekleyen Ayasofya-i Kebir doldu taştı.
2 Ramazan geçiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yine milyonları ağırlıyor.
"Ramazan ve Dayanışma" hutbesi dinlendi
Vatandaşlar, namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbeyi dinledi.
İlk cuma namazı kılındı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Caminin içi kısa sürede dolarken, buralarda yer bulamayan vatandaşlar
Ayasofya Meydanı'na serilen hasırlarda saf tuttu.
Ayasofya-i Kebir Camisi''ndeki ilk cuma, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla eda edildi.