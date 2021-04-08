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    Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi'ne geri döndü

    Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi'ne geri döndü

    Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, baş imamlık görevinden ayrılarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine yeniden başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 12:25
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    Sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen Ayasofya’nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

    Mehmet Boynukalın bugün, Ayasofya Camii'ndeki baş imamlık görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

    AKADEMİK GÖREVE DEVAM

    Mehmet Boynukalın, Ayasofya'nın imamı olmadan önce yürüttüğü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi görevine tekrardan devam edecek.

    SON PAYLAŞIMI;

    Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabı üzerinden son paylaşımı ise 'Başkomutan Erdoğan' etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii içinde çektirdiği fotoğraf.

    Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi ne geri döndü #1

    Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi ne geri döndü #2

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