Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan açıklama

Baş imamlık görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından istifa nedenini açıkladı.

Ayasofya’nın baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, bugün görevinden ayrıldı.

Kendi isteğiyle istifa eden Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Boynukalın, Twitter hesabından görevden ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"YANLIŞ KIYASLAMALARA GİDİLDİ"

Açıklamasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi üzerine görevlendirildiğini hatırlatan Boynukalın, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz kardeşlerim, Asil mesleğim üniversitede öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii ŞerifPndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona emesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek 'Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir.

"ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN"

86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam-hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arzediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hasseten Kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünce İslam'ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim. Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."