Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı TBMM Genel Kurulunda okundu.

Ayasofya Camii, Danıştay kararının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmen ibadethane statüsüne kavuştu.

Kararın duyurulması sevinçle karşılanırken, İstanbullular Ayasofya'nın önünde bir araya gelmeye başladı.

Bir başka seviç de TBMM'de yaşandı.

Ayasofya kararı Meclis'te okunarak ayakta alkışlandı VİDEO

KARAR AYAKTA ALKIŞLANDI

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurulda, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı okudu. Kararı, milletvekilleri uzun süre ayakta alkışladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirterek, uzun bir aradan sonra bir vakfa, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a ve değerlere hürmete binaen Danıştayın verdiği kararla 1934'te müzeye dönüştürülen Ayasofya Camisi'nin, bugün asli görevine döndüğünü söyledi.

"HAMDOLSUN"

Bu manada çok büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu karar ile birlikte Ayasofya Camisi artık Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bütün inananlar için ibadet alanı olarak hayatına devam edecek. Söyleyeceğim tek şey, hamdolsun." dedi.

"HAYIRLI OLSUN"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasının çocukluğunun ve gençliğinin ideali olduğunu ifade ederek, "Aziz milletimize ve İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Danıştaya da bu konuda şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.