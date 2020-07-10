Ayasofya önünde şükür namazı

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Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın önünde vatandaşlar namaz kıldı.

Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı kararname ile Ayasofya'yı yeniden ibadete açtı

Karar Ayasofya Meydanı'nda coşkuyla karşılandı.

AYASOFYA'NIN ÖNÜNDE İLK ŞÜKÜR NAMAZI

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı.

Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kıldı.