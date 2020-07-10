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    Ayasofya önünde şükür namazı

    Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın önünde vatandaşlar namaz kıldı.
    • AA
    • 10.07.2020 - 20:40
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    Ayasofya önünde şükür namazı

    Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

    Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı kararname ile Ayasofya'yı yeniden ibadete açtı

    Karar Ayasofya Meydanı'nda coşkuyla karşılandı.

    Ayasofya önünde şükür namazı #1

    AYASOFYA'NIN ÖNÜNDE İLK ŞÜKÜR NAMAZI

    Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı.

    Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kıldı.

    Ayasofya önünde şükür namazı #2

    Ayasofya önünde şükür namazı #3

    Ayasofya önünde şükür namazı #4

    Ayasofya önünde şükür namazı #5

     

    Ayasofya önünde şükür namazı #6

    Ayasofya önünde şükür namazı #7

    Ayasofya önünde şükür namazı #8

    Ayasofya önünde şükür namazı #9

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