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Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından, haberi duyan vatandaşlar Ayasofya önünde bir araya geldi.

Herkesin merakla beklediği Ayasofya kararı Danıştay tarafından açıklandı...

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

TOPLANMALAR BAŞLADI

Bu kararla birlikte; Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarıldı.

Karar haberini duyan vatandaşlar ise Ayasofya önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları bulunan çok sayıda kişi, dua edip tekbir getirmeye başladı.

Ayasofya önünde toplanmalar başladı