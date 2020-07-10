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    Ayasofya Camii resmen ibadete açıldı

    Ayasofya Camii resmen ibadete açıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek Ayasofya'nın Diyanet'e devredilerek ibadete açıldığını duyurdu.
    • AA
    • 10.07.2020 - 17:04
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    Ayasofya Camii resmen ibadete açıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya konusundaki alınan Cumhurbaşkanlığı kararını açıkladı.

    DİYANET'E DEVREDİLEREK İBADETE AÇILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

    2729 sayılı kararda, şu ifadeler yer aldı:

    "İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camiinin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Danıştay Onuncu Dairesi'nin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/16015, K:2020/2595 sayılı Kararı ile iptal edildiğinden Ayasofya Camiinin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 63 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu paylaşımına "Hayırlı olsun" notunu düştü.

    Ayasofya Camii resmen ibadete açıldı #1

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