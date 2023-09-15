Ayasofya restorasyona giriyor: Caminin kapatılacağı iddiaları yalanlandı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya Camii restorasyonunun 50 yıl süreceği ve ibadete kapalı olacağı iddiasını yalanladı. Açıklamada, "Restorasyonun 1'inci etabının Ocak 2024, ikinci etabının ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

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Bundan 3 yıl öncesine kadar Ayasofya Camii, müze olarak hizmet veriyordu.

Bilindiği üzere, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla müze statüsüne alınmıştı.

86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya ile ilgili karar Danıştay'a taşındı.

Tarihler 10 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Böylelikle Müslüman alemi için yıllardır süren bir özlem son buldu ve Ayasofya cami statüsüne kavuştu.

Kapsamlı restorasyon başlıyor

Açıldığı ilk günden itibaren milyonlarca Müslümanın ibadet ettiği Ayasofya önümüzdeki günlerde kapsamlı bir restorasyona alınacak.

Cami ibadete ve ziyarete açık olacak ve minareler dahil tüm bina depreme karşı güçlendirilecek.

Ayrıca, caminin dış cephelerinde beton harç temizliği ve üç boyutlu tarama ile belgeleme işlemi de gerçekleştirilecek.

Yalan haberlere sığındılar

Tarihi yapı için güçlendirme çalışmaları sürerken her yapılan işe karşı olan gruptan bir takım iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Caminin kapatılacağını iddia ettiler

Restorasyonun 50 yıl süreceği ve bu süre zarfında caminin ibadete kapalı olacağı gibi yalan haberler sonrası konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

İddialar yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiasını yalanladı.

"Restorasyon 3 yıl içerisinde tamamlanacak"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler verildi: