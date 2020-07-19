Ayasofya, Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor

Yunanistan'ın en tanınan tarihçilerinden biri olan Helene Ahrweiler, Bizans İmparatorluğu'nun ikinci kez çöktüğünü söyledi.

Türkiye'nin Ayasofya'yı yıllar sonra ibadete açması, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Karardan en çok rahatsız olan ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Ülkede Ayasofya kararına tepkiler her kesimden tepki var.

Yunan hükümeti ise Türkiye'ye yaptırım uygulanması için arayışlara girdi.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili konuşan Yunan ve Bizans tarihçisi Helene Ahrweiler, Ayasofya’nın statütüsünün değiştirilme kararıyla ilgili olarak tarihin tekerrür ettiğini söyledi.

BİZANS İMPARATORLUĞU İKİNCİ KEZ ÇÖKTÜ

Ahrweiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya kararının Bizans İmparatorluğu’nun ikinci kez çöküşü olarak niteledi.