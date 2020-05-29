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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.
- Haber Merkezi
- 29.05.2020 - 21:51
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da kutlamalar başladı.
FETİH SURESİ OKUNDU
Etkinlik, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçerek, Ayasofya'ya gelen drone görüntüleriyle sürdü.
Bu görüntülerin ardından Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını, dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamıştı.