Dolar
6.8259
0.2084%
Euro
7.5762
0.3829%
Altın
1730.27
0.686%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
380.385
1.0511%
Bitcoin
64351.46
0.4583%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
    Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

    Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

    İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2020 - 21:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

    İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da kutlamalar başladı.

    FETİH SURESİ OKUNDU

    Etkinlik, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçerek, Ayasofya'ya gelen drone görüntüleriyle sürdü.

    Bu görüntülerin ardından Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.

    Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını, dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamıştı.

    Ayasofya'da Fetih Suresi okundu- İZLE

    Görüş Bildir