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- Ayasofya'da Fetih Suresi okunması Yunan basınında
Ayasofya'da Fetih Suresi okunması Yunan basınında
Yunanistan'da yayın yapan gazeteler, küstah ifadelerle Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunmasını okuyucularına duyurdu.
- Haber Merkezi
- 30.05.2020 - 14:35
Türkiye, İstanbul'un fethinin 567. yılında Ayasofya'da program düzenledi.
Bu kapsamda Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı programın ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.
Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması, Yunan medyasında geniş yer buldu.
Ülkede yayın yapan gazeteler, "İstanbul'da utanç görüntüleri, Ayasofya'da İslami dua, İğrenç: İmam Ayasofya'da Kur'an okudu" gibi küstah başlıklar kullandı.