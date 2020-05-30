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    Ayasofya'da Fetih Suresi okunması Yunan basınında

    Ayasofya'da Fetih Suresi okunması Yunan basınında

    Yunanistan'da yayın yapan gazeteler, küstah ifadelerle Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunmasını okuyucularına duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2020 - 14:35
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    Ayasofya'da Fetih Suresi okunması Yunan basınında

    Türkiye, İstanbul'un fethinin 567. yılında Ayasofya'da program düzenledi.

    Bu kapsamda Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı programın ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

    Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması, Yunan medyasında geniş yer buldu.

    Ülkede yayın yapan gazeteler, "İstanbul'da utanç görüntüleri, Ayasofya'da İslami dua, İğrenç: İmam Ayasofya'da Kur'an okudu" gibi küstah başlıklar kullandı.

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