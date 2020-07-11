- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Ayasofya’da gün doğumu sırasında muhteşem manzara
Ayasofya’da gün doğumu sırasında muhteşem manzara
Ayasofya üzerinde gün doğumu havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.
- İHA
- 11.07.2020 - 11:05
Dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı, dün Danıştay 10. Dairesi tarafından açıklandı.
Kararda, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiği duyuruldu.
Tarihi kararın ardından Ayasofya’da ilk gün doğumu havadan görüntülendi.
AYASOFYA'NIN SİLÜETİ
Çekilen görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü tüm ihtişamıyla Ayasofya’nın silüetini ortaya çıkardı.
Tarihi kararın ardından Ayasofya’da gün doğumu İZLE
MUHTEŞEM MANZARA
Güneş ışıkları bulutların arasından süzülürken Ayasofya’nın minareleri, heybeti ile adeta dile geldi.