Dolar
6.8612
0.0014%
Euro
7.7611
0.1535%
Altın
1798.58
-0.2689%
Borsa
114808.56
-0.8506%
G. Altın
396.959
-0.248%
Bitcoin
63644.24
-0.0606%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Ayasofya’da gün doğumu sırasında muhteşem manzara

    Ayasofya üzerinde gün doğumu havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.
    • İHA
    • 11.07.2020 - 11:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ayasofya’da gün doğumu sırasında muhteşem manzara

    Dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı, dün Danıştay 10. Dairesi tarafından açıklandı.

    Kararda, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiği duyuruldu.

    Tarihi kararın ardından Ayasofya’da ilk gün doğumu havadan görüntülendi.

    AYASOFYA'NIN SİLÜETİ

    Çekilen görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü tüm ihtişamıyla Ayasofya’nın silüetini ortaya çıkardı.

    Tarihi kararın ardından Ayasofya’da gün doğumu İZLE

    MUHTEŞEM MANZARA

    Güneş ışıkları bulutların arasından süzülürken Ayasofya’nın minareleri, heybeti ile adeta dile geldi.

    Ayasofya’da gün doğumu sırasında muhteşem manzara #1

    Görüş Bildir