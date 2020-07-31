Ayasofya'da ilk bayram namazı

Kurban bayramı vesilesiyle Ayasofya Camii'nde 86 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren ve geçen hafta cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ilk bayram namazı heyecanı yaşandı.





KOŞARAK GELDİLER

Kurban Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar saatler öncesinde Ayasofya Camii'ne geldi. Polis kontrol noktasından geçenler Ayasofya Camii'ne doğru koşmaya başladı.





BÜTÜN ÖNLEMLER ALINDI

Bayram namazı öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken caminin içinde ve dışında yerlere, sosyal mesafeye uyulması için işaret bantları yapıştırıldı.

Namaza gelen kişiler kontrollü bir şekilde içeri alınırken, oturma yerleri de 1 metre arayla sosyal mesafe kurallarına uyarak ayarlandı. Vatandaşlar ibadetlerini alınan önlemlerle birlikte yerine getirdiler.

Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

BAYRAM NAMAZINA ÖZEL HATIRA MADALYONU DAĞITILDI

Öte yandan Fatih Belediyesi, Kurban Bayramı namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlara, bugüne özel hazırlanan gümüş kaplamalı hatıra madalyonu ile üzerine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi işlenmiş bez çanta armağan etti. Ayrıca, namazdan çıkan vatandaşlara çorba ikramı da yapıldı.



