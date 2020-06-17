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- Ayasofya'da ilk namaz için 15 Temmuz işaret edildi
Ayasofya'da ilk namaz için 15 Temmuz işaret edildi
- AA & Ensonhaber
- 17.06.2020 - 15:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya konusunda kurmaylarına verdiği talimat, Türkiye'nin gündemine oturdu.
ERDOĞAN İBADETE AÇILMASINI İSTEDİ
Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak ibadete açılmasını isteyen Erdoğan, karşısında muhalefeti buldu.
CHP KARŞI ÇIKIYOR
CHP, Ayasofya'nın müze olarak kalmasını istedi, üstelik Sultanahmet Camii'nin de müze yapılması gerektiğini savundu.
MHP'DEN ERDOĞAN'A TAM DESTEK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına destek verirken iktidar ile muhalefet arasındaki tartışmalar devam ediyor.
DANIŞTAY'IN KARARI 2 TEMMUZ'DA
Bu süreçte gözler Danıştay'da.
Danıştay, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp çıkarılmayacağına dair kararını 2 Temmuz'da verecek.
ADALET BAKANI NE DEDİ
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın artık ibadete açılması gerektiğini söyledi.
İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA KILINSIN TEKLİFİ
Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantıda Ayasofya konusu da masaya yatırıldı.
Kurul üyeleri, Ayasofya'nın ibadete açılması durumunda ilk namazın 15 Temmuz'da kılınmasını teklif etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu teklife sıcak baktı.