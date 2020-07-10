Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar başladı

Ayasofya'da ilk namaz için hazırlıklar başladı

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Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından halı ve özel ses sistemi siparişi verildi. Öte yandan, namaz vakitlerinde mozaiklerin özel ışıklarla kapatılacağı öğrenildi.

Yıllardır müze statüsünde olan Ayasofya, Danıştay'ın aldığı kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadete açıldı.

Şimdi gözler Ayasofya'da yapılacak işlemlerde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağını açıkladı.

Ayasofya'nın ibadete uygun hale getirilmesi için hazırlıklar başladı.

HALI VE SES SİSTEMİ SİPARİŞİ

Halı siparişleri ve özel bir ses sisteminin siparişi verildi.

MOZAİKLER IŞIKLA KAPATILACAK

Merak konusu olan mozaiklerin durumu da belli oldu.

Özel bir ışık sistemiyle mozaikler namaz vakitlerinde kapatılacak.

Ayasofya'da kılınacak ilk namaz için üst düzey güvenlik önlemleri alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi bekleniyor.