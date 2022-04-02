Ayasofya'da kılınan namaza 'ayak kokusu' iması yapıldı

88 yıl sonra Ayasofya Camii'nde kılınan ilk teravih namazına sosyal medyadan tepki gösteren bir kullanıcı, 'Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi.' diyerek kinini ifade etti.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir takım faaliyetlerin kısıtlamasına gidilen Ayasofya Camii'nde, 2 yıl sonra teravih izni de çıktı.

86 yıl sonra ibadete açılan camide, Ramazan dolayısıyla bu kez de 88 yıl sonraki ilk teravih namazı eda edildi.

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen Müslümanlar, Ayasofya Camii'nde sık saflar oluşturdu.

NAMAZ KILINMASINA KİN KUSTU

Bununla ilgili yapılan bir haber ise sosyal medya kullanıcısının kin kusmasına neden oldu.

Ayasofya'da namaz kılınmasına tahammül edemeyen bir kullanıcı, namazı ter ve ayak kokusu ile bağdaştırarak kinini ifade etti.

"TER VE AYAK KOKUSU BURAYA KADAR GELDİ"

Genç kullanıcı açıklamasında, "Ter ve ayak kokusu buraya kadar geldi. Murdar ettiler güzelim Ayasofya'yı." cümlesine yer verdi.

Bu paylaşım, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da tepki topladı.