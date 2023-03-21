Ayasofya'da Ramazan temizliği Tekrar camiye dönüştürüldükten sonra her Ramazan milyonlarca Müslüman'ın ziyaret ettiği Ayasaofya'da, Ramazan'a günler kala hummalı bir temizlik başladı.

24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla müze statüsünden tekrar camiye dönüştürülen Ayasofya, yine bir Ramazan öncesinde heyecanlı hazırlığa sahne oluyor.

60 yıllık bir hayalin gerçekleşmesinin ardından 2 Ramazan geçiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yine milyonları ağırlayacak.

Bu kapsamda dünyanın sayılı eserlerinden biri olan ihtişamlı yapı temizliğe alındı.

İçi gül suyu ile yıkandı

Görevli ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, caminin içi gül suyuyla yıkandı. Ayrıca ekipler cami avlusu ve çevresini de sıcak suyla temizledi.

Ramazan öncesinde 20 kişiden oluşturulan ekiple yapılan çalışmada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki halıların temizlendi, ayakkabılıklar silindi.

Amaç hijyenli huzurlu bir Ramazan

Camiye dönüştürüldüğü günden itibaren ziyaretçi sayısı azalmayan Ayasofya'da Ramazan ayı diğer aylara göre daha yoğun geçiyor. Özellikle bu kutsal mekanda binlerce Müslüman'la birlikte teravih kılabilmek için insanlar birbiriyle yarışıyor.

Ekipler bu yoğunluk içinde ziyaretlerin hijyen kuralları çerçevesinde huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalarına devam ediyor.