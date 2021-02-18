Ayasofya'da Regaip Kandili idrak edildi

İstanbul'da Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde program düzenlendi.

Üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen kandil programına sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek katılım sağladı.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katılarak dualarla eşlik etti.

Ayasofya'da uzun yıllardır ilk defa idrak edilen Regaip Kandili'nde cami içerisinde ve dışında huzur veren görüntüler oluştu.





BU GECE YAPILAN DUALAR GERİ ÇEVRİLMİYOR

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.