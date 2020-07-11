Ayasofya'nın açılması sevinç yarattı: Müjdeler olsun

Sirkeci'de Danıştay'ın kararını kutlayan vatandaş, "Müjdeler olsun Ayasofya açıldı. Müjdeler olsun Ayasofya aslına döndü.” diye bağırdı.

Danıştay'ın tarihi kararı, büyük sevinç yarattı.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılması, sokakları da hareketlendirdi.

"MÜJDELER OLSUN"

İstanbul, dünkü karardan sonra en kalabalık günlerinden birini yaşarken, bir vatandaşın Sirkeci'de "Müjdeler olsun Ayasofya açıldı. Müjdeler olsun Ayasofya aslına döndü.” diye bağırmaya başladı.

Vatandaşın büyük sevinci: Müjdeler olsun Ayasofya açıldı İZLE

ALKIŞ TUTARAK DESTEK VERDİLER

Vatandaşın sevinci, yoldan geçenlerin de yüzünü güldürdü. Kimisi alkış tutarak destek verirken, kimisi de sadece izledi.