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Ayasofya'nın cami olması için geri sayım
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için kritik gün geldi çattı. Danıştay kararını 2 Temmuz'da açıklayacak. Kabul edilmemesi durumunda B Planı da hazır.
- Haber Merkezi
- 01.07.2020 - 09:00
Müze statüsündeki Ayasofya'nın camiye dönüştürülecek olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle gündeme geldi.
Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük yankı getirdi bu hamle.
Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılması için hukuki karar Danıştay'dan çıkacak.
DANIŞTAY'IN KARARI BEKLENİYOR
Danıştay kararını 2 Temmuz'da açıklayacak.
B PLANI HAZIR
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda oldukça kararlı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın B Planı ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
Danıştay'ın ret kararı vermesi durumunda konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlanacak ve Ayasofya'nın camiye dönüşmesi sağlanacak.