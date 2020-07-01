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    Ayasofya'nın cami olması için geri sayım

    Ayasofya'nın cami olması için geri sayım

    Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için kritik gün geldi çattı. Danıştay kararını 2 Temmuz'da açıklayacak. Kabul edilmemesi durumunda B Planı da hazır.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 09:00
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    Ayasofya'nın cami olması için geri sayım #1

    Müze statüsündeki Ayasofya'nın camiye dönüştürülecek olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle gündeme geldi.

    Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da büyük yankı getirdi bu hamle.

    Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılması için hukuki karar Danıştay'dan çıkacak.

    DANIŞTAY'IN KARARI BEKLENİYOR

    Danıştay kararını 2 Temmuz'da açıklayacak.

    B PLANI HAZIR

    Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda oldukça kararlı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın B Planı ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

    Danıştay'ın ret kararı vermesi durumunda konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlanacak ve Ayasofya'nın camiye dönüşmesi sağlanacak.

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