Ayasofya'nın cami olmasına karşı çıkanların listesi

Ayasofya'nın müze olarak kalması için hükümete ve Danıştay'a yönelik baskı vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir." açıklamasından sonra başlayan süreç bugün sona erdi.

Danıştay, Ayasofya'yı müze statüsünden çıkardı.

Böylelikle Ayasofya'nın ibadete açılması için ilk adım atılmış oldu.

Peki bu süreçte kimler ne dedi, sizler için derledik.

CHP: MÜZE OLMALI

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu: "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olsun VİDEO

YUNANİSTAN: TÜRKLER CÜRET EDEMEZ

Yunan Başpiskoposu: "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum."

ERMENİ PATRİĞİ

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: "Meraklı turistlerin fotoğraf çekmek için oraya buraya koşuşturması yerine, diz çökmüş imanlıların saygı ve huşuyla secde kılmasının, mabedin fıtratına daha uygun olduğunu düşünüyorum.Ayasofya ibadete açılsın."

İstanbul Rum Patriği 1. Bartholomeos: "Ayasofya müze kalsın."

RUSYA

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin: “Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz.”

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz."

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığı: "Hoşgörü ve çeşitliliğin sembolü olan Ayasofya'nın herkese açık olarak kalmasını isteriz."

İMAMOĞLU: İHTİYACIN BULUNDUĞUNA İNANMIYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor."

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