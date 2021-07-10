Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararın üzerinden bir yıl geçti

Danıştay, geçtiğimiz yıl verdiği karar ile Ayasofya'yı müze statüsünden çıkardı. Kararın üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, Ayasofya'nın cami olmasını hala daha hazmedemeyenler var.

Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürüldü.

1934 yılından sonra ise bu karara ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadı. Vatandaşlar, yıllarca Ayasofya'ya gidip, namaz kılmanın özlemini yaşadı.

Bu kararın bozulmasına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülük etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna aziz milletimiz karar verir." demişti.

Cumburbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi oldu ve 86 yıl sonra Ayasofya cami olarak yeniden ibate açıldı.

Kararın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala daha durumu kabul etmek isteyemeyenler var. O dönem tepki gösterenler, 1 yıl sonra yine aynı tavrı sergilemeye devam ediyor.

24 TEMMUZ'DA İBADETE AÇILDI

Danıştay 10'uncu Dairesi, Cuma günü yayımladığı kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

BU karar tüm yurtta sevinç ve heyecanla karşılandı. Kararın açıklandığı gün vatandaşlar yurdun dört bir yanında televizyon karşısında sabırsızlıkla bekledi. Bazıları ise Ayasofya'nuın önünde nöbet tuttu.

Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzaladı.

Açıklanan kararların ardından Ayasofya'nın önünde toplananlar sevinç gösterileri yaptı. Erdoğan, Cuma akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın 24 Temmuz'da Cuma namazıyla birlikte Müslümanlar için ibadete açılacağını açıkladı.

ERDOĞAN KURAN OKUDU

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami içinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdoğan, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş program sonunda dua etti.

Duaların ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzinle ezan okundu ve 86 yıl sonra ilk namaz kılındı.

VATANDAŞLAR SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GELDİ

Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, sabah erken saatlerden itibaren 11 yerde kurulan güvenlik noktalarından Ayasofya Meydanı'na geldi.

İl dışından otobüsle gelen vatandaşlar, kendileri için park yeri olarak tahsis edilen Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan İETT otobüsleriyle Çatladıkapı'ya kadar ücretsiz taşındı.

Vatandaşlar buradan yürüyerek namaz kılınacak alanlara ulaştı. Namaz için belirlenen alanlar cuma namazı vaktinden önce doldu.

Vatandaşlara seccade, dezenfektan ve su dağıtıldı. Mobil araçlar üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi sağlandı.

TEPKİLERİN ARKASI KESİLMEDİ

İlk tepki CHP'den geldi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu karşı çıktığını şu ifadelerle duyurdu;

"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."

YUNANİSTAN TEPKİ GÖSTERMEKTE GEÇ KALMADI

Yunan Başpiskoposu o dönem yaptığı açıklamada; "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum." demişti.

RUSYA'DA SESSİZ KALMADI

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin: “Biz bu konudaki görüşümüzü saklamıyoruz. Bir karar alınırken yapının tüm dünya için taşıdığı önemin göz önünde bulundurulmasını umuyoruz.”

"FARKLI İNANÇ VE TARİH.."

O dönem ABD Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo: "Türkiye'yi, Ayasofya'nın bir müze olarak kalmasına, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan farklı inanç ve tarihe saygı göstermeye ve bunun herkes için erişilebilir kalmasını sağlamasına çağırıyoruz." sözleri ile Ayasofya müze olarak kalsın çağrı yapmıştı.

MÜSLÜMANLARA YÖNELİK UYGULAMALARI İLE BİLİNEN FRANSA'DA AÇIKLAMA YAPTI

Fransa Dışişleri Bakanlığı: "Hoşgörü ve çeşitliliğin sembolü olan Ayasofya'nın herkese açık olarak kalmasını isteriz."





HDP: AYASOFYA KİLİSE OLMALI

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan tepki gecikmedi. Müze ve cami olmasını değil direk klise olmasını istedi. Kaya, "Yok efendim kılıç hakkıymış. Böyle bir hukuk yok. Bunlar tamamen Kur'an’dan sonra peygamberden sonra ortaya konulmuştur. Ayasofya hiçbir şekilde bugün bir iktidarın ya da herhangi bir iktidarın açarız kaparız kafasıyla karar alıp yaptırım uygulayabileceği bir alan değildir. Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce kilise var.

Adına cami demekle olmuyor. Orayı Allah'ın evi yapmak gerekiyor. Ayasofya özel bir konuma sahiptir. Orası hangi inanç erbabınca kurulduysa o inanç erbabının olması gereken bir yerdir." dedi.

İMAMOĞLU: İHTİYACIN BULUNDUĞUNA İNANMIYORUM

CHP'den gelen tepki sonrası İmamoğlu sessiz kalmadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor."











