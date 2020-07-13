Ayasofya'nın ibadete açılması Ekrem İmamoğlu'na soruldu

İBB Başkanı İmamoğlu, Ayasofya'nın akılında ve vicdanında 1453'ten beri cami olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünyadan gelen tüm itirazlara rağmen ibadete açıldı.

86 yıllık hasret bitti ve milletin isteği oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili günlerdir sessizlik içerisindeydi.

İstanbul'u yöneten başkanın "Hayırlı olsun" bile dememesi muhafazakar kesimin tepkisine neden oldu.

İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda Ayasofya konusuna da değindi.

AYASOFYA BENİM AKLIMDA VE VİCDANIMDA 1453'TEN BERİ CAMİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ayasofya, benim aklımda ve vicdanımda 1453’ten beri cami. Aynı zamanda İstanbul medeniyetinin dünyaya mal olmuş bir değeri.

BENİM KONUŞMALARIMDAKİ İFADEM..

Benim tüm konuşmalarımdaki ifadem “Ayasofya Camii’dir”’. Danıştay’ın Ayasofya Camii kararının ardından gördük ki aslında bu konuyla çok ilgiliymiş gibi davrananlar Ayasofya Camii’nin statüsünden bile habersiz.

ŞİMDİ BEN SORMAK İSTERİM...

Şimdi ben sormak isterim: Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür? On binlerce Müslümanın, gurbetçi kardeşlerimin huzur içinde ibadetlerini yaptığı bu camilerin başına bir şey gelir mi? O ülkelerin yöneticileri böyle adım atarsa ve “Camilerle ilgili kararımıza yönelik ithamları, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı sayarız” derse ne olacak?