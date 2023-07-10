Ayasofya'nın ibadete açılması kararının üzerinden 3 yıl geçti Ayasofya'nın cami statüsünü kazanmasının üzerinden 3 yıl geçti. Bu süre zarfında dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların uğrak noktası haline gelen Ayasofya Camii, bütün ihtişamıyla göz dolduruyor.

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Bundan 3 yıl öncesine kadar Ayasofya Camii, müze olarak hizmet veriyordu.

Bilindiği üzere, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla müze statüsüne alınmıştı.

86 yıl boyunca müze olarak hizmet veren Ayasofya ile ilgili karar Danıştay'a taşındı.

Tarihler 10 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Böylelikle Müslüman alemi için yıllardır süren bir özlem son buldu ve Ayasofya cami statüsüne kavuştu.

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti aslına dönüştürüldü

Bu kararla birlikte; Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarıldı ve ibadete açılmasının önü açıldı.

Alınan kararda Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Yine Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi.

3 yıl oldu

Yaşananların ardından yine bir 10 Temmuz'da Ayasofya'nın cami statüsünü elde etmesinin mutluluğu yaşanıyor.

Bu 3 yıllık süre boyunca İslam alemi sevince boğuldu ve Ayasofya Camii ziyaretçi akınına uğradı.

Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, her fırsatta Ayasofya Camii'ni doldurmaya başladı.

Sevinenler kadar karşı çıkanlar da oldu

Öyle ki Ayasofya Camii'nde kılınan namazların, açılan oruçların tadı bile bir başka oldu.

Ancak Ayasofya'nın cami statüsünü kazanmasına sevinler olduğu kadar karşı çıkanlar da oldu.

Bunların başında ise ana muhalefet partisi CHP ve Yunanistan geldi.

CHP: Ayasofya müze olarak korunmalı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, karşı çıktığını şu ifadelerle duyurdu;

"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."

Yunan Başpiskopos: Türklerin buna cüret edebileceklerine inanmıyorum

Yunan Başpiskoposu ise o dönem yaptığı açıklamada; "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum." demişti.