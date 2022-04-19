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    Ayasofya'nın tarihi kapısı tahrip edildi

    Ayasofya'nın tarihi kapısının tahrip edildi. 1. derece tarihi eser olan yapının tahribinin kanunen suç olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 09:05
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    Ayasofya'nın tarihi kapısı tahrip edildi

    2020'de 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan İstanbul'un simge tarihi yapılarından Ayasofya, Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

    Büyük coşkuya neden olan açılıştan sonra yoğun ziyaretçi ağırlayan camide huzur içinde ibadet edilirken olumsuz görüntüler de yaşanıyor.

    Tarihi kapıyı tahrip ettiler

    Caminin tarihi 'İmparatorluk Kapısı’ tahrip edildi.

    Sosyal medyada yayınlanan fotoğraftan sonra incelenen kapının zarar gördüğü tespit edildi.

    Tahribatın açıkça görüldüğü ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara tepki yağtı.

    Ayasofya nın tarihi kapısı tahrip edildi #1

    "Suçun karşılığı hapis cezasıdır"

    Konuya ilişkin ilk açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan geldi.

    Ayasofya Camisi’nin ‘İmparatorluk Kapısı’nın tahrip edilmesine tepki gösteren Polat, “Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1. Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı Kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı” dedi.

    Polat, Sanat Tarihi Derneği’nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak şöyle dedi:

    "Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası’dır."

    Ayasofya nın tarihi kapısı tahrip edildi #2


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