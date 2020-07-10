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    Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi

    Yerli ve yabancı medya mensupları, Ayasofya ile ilgili gelişmeleri Sultanahmet Meydanı'ndan takip ediyor.
    • AA
    • 10.07.2020 - 16:01
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    Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi

    Danıştay 10. Dairesi'nde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması yapıldı.

    Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırdı.

    BÖLGEDE MEDYA İLGİSİ

    Davaya ilişkin kararın açıklanması beklenirken, gelişmeleri yakından takip eden yerli ve yabancı medya kuruluşları da davanın yansımalarını Sultanahmet Meydanı'ndan yaptıkları canlı yayınlarla izleyicilerine aktarıyor.

    Medya kuruluşlarının yayınlarına katılan konuklar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

    Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi

    Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi #1

    Ayasofya'ya yerli ve yabancı medya ilgisi #2

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