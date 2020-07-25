İbadete açılan Ayasofya Camii'ne giren yabancı turistlerin şortlu olması tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'ne Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akını var.

Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de ibadete açılan Ayasofya Camii'ni görebilmek için sıraya girdi.

Rehberler tarafından gezdirilen yabancı turistlerin kıyafetleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Camiye kısa şortlarla giren turistlerle ilgili düzenleme yapılması istendi.

"HOLLANDA'DAN BUNUN İÇİN GELDİK"

Camiyi ziyaret eden turistlerden Talha Uzun, “Çarşamba günü geldik. Nasipse Pazar günü döneceğiz. Ümmeti Muhammed’in 86 yıldır beklediği bu özleyişi açılışta da gördük. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve açılmasına vesile olanlar sağ olsun. Açıldı. Çok duygulu anlar yaşandı. Biz de buraları boş bırakmamak suretiyle namazlarımızı burada ihya edersek inşallah böyle bir esaret tekrar yaşanmaz. Hollanda’dan sadece bunun için geldik. Bizden ziyade çocuklarımıza, torunlarımıza anlatma babında. Bu fethedilmiş bir cami. Tekrar fethediliyor. Bunun önemini ancak yaşayarak anlatabiliriz” şeklinde konuştu.

Ayasofya'ya yerli ve yabancı turist akını VİDEO

86 YILLIK BEKLENEN AN

Ali Özdemir ise, “Sabah saat 05.00 gibi otelimizden ayrıldık. Ardından burada yer aramaya başladık. Çok heyecanlı anlardı. Ümmeti Muhammed’in 86 yıldır beklediği bir andı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımız yaptığı konuşmalar ve tilavetler bizi çok heyecanlandırdı. Bugün de tekrar bir saat önce geldik. Vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.