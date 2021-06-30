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- Ayazağa'da İETT otobüsünde yılan paniği
Ayazağa'da İETT otobüsünde yılan paniği
Aracın orta kapasında duran ve yolcular tarafından fark edilen yılan, şoför tarafından sopayla alınarak çayırlığa bırakıldı.
- İHA
- 30.06.2021 - 17:13
- Güncelleme : 30.06.2021 - 17:20
İstanbul Ayazağa'da durakta duran İETT otobüsünün kapısındaki demirlere yılan sıkıştı.
Yılanı gören yolcular ise durumu hemen şoföre bildirdi.
ŞOFÖRDEN SOPALI MÜDAHALE
Şoför, yılana sopayla müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan yılan çayırlık alana atılırken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına kaydedildi.