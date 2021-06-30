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    Ayazağa'da İETT otobüsünde yılan paniği

    Aracın orta kapasında duran ve yolcular tarafından fark edilen yılan, şoför tarafından sopayla alınarak çayırlığa bırakıldı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 17:20
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    Ayazağa'da İETT otobüsünde yılan paniği

    İstanbul Ayazağa'da durakta duran İETT otobüsünün kapısındaki demirlere yılan sıkıştı.

    Yılanı gören yolcular ise durumu hemen şoföre bildirdi.

    ŞOFÖRDEN SOPALI MÜDAHALE

    Şoför, yılana sopayla müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan yılan çayırlık alana atılırken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    İETT otobüsünde yılan paniği

    Ayazağa da İETT otobüsünde yılan paniği #1

    Ayazağa da İETT otobüsünde yılan paniği #2

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