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Ayazağa'da İETT otobüsünde yılan paniği

Ayazağa'da İETT otobüsünde yılan paniği

Aracın orta kapasında duran ve yolcular tarafından fark edilen yılan, şoför tarafından sopayla alınarak çayırlığa bırakıldı.