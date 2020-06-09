Aybüke Öğretmen ölüm yıl dönümünde anılıyor

3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Aybüke Yalçın, ölüm yıl dönümünde bir kez daha yürekleri sızlattı.

Eli kanlı terör örgütü Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de ortaya çıkmış, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırı düzenlemişti.

O saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

O hain saldırının üzerinden 3 yıl geçti.

YÜREK SIZLATAN O TÜRKÜ

Geçen bu süre içerisinde ilk görev yeri olan ilçede henüz 7 aylık öğretmenken katledilen Aybüke Yalçın’ın adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatıldı.

Aybüke Öğretmen’in seslendirdiği 'Mağusa Türküsü' hala yürekleri sızlatıyor.

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü İZLE

18 YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

Şehit düştüğünde henüz 22 yaşında olan Aybüke Yalçın’ın katilleri ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANNE VE BABASININ ACISI ÇOK TAZE

Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın’ın acısı hala çok taze…

Kızlarını kalplerinde yaşatan anne ve baba, en çok yeni doğan kız çocuklarına Aybüke isminin verilmesinden dolayı gurur duyuyor.