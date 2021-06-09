Aybüke Öğretmensiz 4 yıl geride kaldı

2017 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Hain terör örgütü PKK tarafından, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırı düzenlenmişti.

Saldırı sırasında karne dağıtım töreni sonrası evine dönen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından tam 4 yıl geçti.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın vefatının 4'üncü yılında bugün memleketi Çorum'da anılıyor.

Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan meslektaşları ise hazırladıkları kliplerle yâd ediyor.

KANI YERDE KALMADI

Gençliğinin baharında tüm hayalleri yarım kalan genç öğretmenin kanı yerde kalmadı. Saldırı emrini veren "Agit Baran" kod adlı terörist, 3 yıl önce Batman'ın Sason ilçesinde etkisiz hale getirildi.

İSMİYLE YAŞATILIYOR

Acısı ilk gün kadar taze olan olay üzerine Aybüke Öğretmen'in ismi okullara, parklara, kütüphanelere verildi.

Aybüke Öğretmen'den geriye kalan son görüntü ise seslendirdiği 'Mağusa Türküsü' oldu.

Şehit Aybüke Öğretmen'in türküsü

"HERKESİ SAKİNLEŞTİRİRKEN VURULDU"

Aybüke Öğretmen'in bir arkadaşı, olay gününü anlatarak "Karneleri dağıttık. Bir yerde oturacaktık. Eşim, ben, iki öğretmen daha vardı. Çatışmanın ortasında kaldık. Aybüke arabanın arka tarafında oturuyordu. Herkesi sakinleştirmek isterken vuruldu. Çok sakindi, ‘Sakin olun’ dedi. Silah sesleriyle güzergâhı değiştirmek istedim, ilerlemiştim o zamana kadar ama kurtaramadık direğe çarptık. Ambulans çağırdık ancak geç geleceğini düşünerek hastaneye götürdük. Aybüke Öğretmen’i kollarımın arasında kaybettik." diye konuşmuştu.

"GÜLER YÜZLÜ, İDEALİST..."

Aybüke Yalçın’ın okulun en genç öğretmeni olduğunu belirten arkadaşı, "Çok güler yüzlüydü. Herkes severdi. Okulda müzik odası yoktu. Öğrenciler müzik aletlerinin ismini bile bilmiyordu. Okul ve bakanlık desteğiyle müzik odası oluşturmuştu. Enstrümanları getirmişti. İdealist bir öğretmendi. Karne gününden sonra seminerler vardı, cuma günü memlekete gidecekti." ifadelerine de yer vermişti.