Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimizi unutmadık

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenlerimiz mezarları başında dualarla anıldı.

Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2016 tarihinde teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın ile Tunceli Pülümür'de 16 Haziran 2017'de teröristler tarafından aracı yakılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan anma törenlerinde unutulmadı.

AYBÜKE ÖĞRETMEN, HAYATININ BAHARINDAYDI

Henüz 22 yaşında, ömrünün baharında olan Şenay Aybüke Yalçın,

3 yıl önce hain pusuda teröristlerin hedefi oldu.

PKK'lı teröristler bir karne günü hayattan, öğrencilerinden kopardı onu. Geriye kendi sesinden yüreklere dokunan şarkı kaldı.

KABRİNE ÇİÇEK BIRAKILDI

Şehit Öğretmen milyonların yüreğinde yaşıyor, dualarla hatırlanıyor. Sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler, Aybüke Yalçın'ı Çorum Osmancık'taki mezarı başında andı. Hatim okundu, kabrine çiçek bırakıldı.

NECMETTİN ÖĞRETMEN DE UNUTULMADI

Samsun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli bir personel tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin Yılmaz'ın karakalem portresi çizildi.

Portre ve hazırlanan mektup, Gümüşhane'nin Demirkapı köyündeki Necmettin Yılmaz'ın kabri başında tüm şehit öğretmenlerin anısına, ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın, ülke ve millet adına değerli bir evlat yetiştirdikleri için Necmettin Yılmaz'ın ailesine teşekkürleri de iletildi.

Şehit öğretmenin ailesi, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Samsun Emniyetine teşekkür etti.