Ayçiçek yağı neden pahalandı? Ayçiçek yağlarına zam gelecek mi? Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Ayçiçek yağı neden pahalandı? Ayçiçek yağlarına zam gelecek mi? Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar?

Ayçiçek yağı fiyatında fahiş bir artışı yaşanması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, çok sayıda firmaya cezai işlem yapıldığını duyurdu. Peki Ayçiçek yağı neden pahalandı, yine zam gelecek mi?

Son günlerde marketlerdeki yağ fiyatlarının artışı vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

Yılbaşından itibaren yüzde 40 civarındazam geldiği görülen özellikle ayçiçek yağı ile ilgili birçok tartışma gündeme geldi.

Fahiş fiyatlar üzerine inceleme başlatan Ticaret Bakanlığı, en çok sebze meyve ile ayçiçeği yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Vatandaşlar ayçiçek yağı neden zamlandı, yine zam gelecek mi? sorularına yanıt arıyor. Bitkisel Yağ Üreticileri Derneği konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Peki ayçiçek yağları neden pahalandı? Ayçiçek yağına tekrar zam gelecek mi? İşte detaylar..

AYÇİÇEK YAĞI NEDEN PAHALANDI?

Türkiye'de evlerin vazgeçilmezi olan ayçiçek yağındaki fiyat artışı, son günlerde Türkiye gündeminden düşmüyor. Artışın hem yurt içi hem yurt dışı kaynaklı nedenleri bulunuyor.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ayçiçek yağındaki fiyat artışını şöyle özetledi:

"Maalesef uzun yıllardır ayçiçek yağını ithal etmek zorunda kalıyoruz. 2019’da rekoltemiz 1.5 milyon ton civarındaydı, bu yıl 1.3 milyon oldu. Asgari olarak 2.5 milyon ton lazım. Biz dünyanın bir numaralı ayçiçek ithalatçısı bir ülkeyiz.

2020 Mayıs ayında 690 Dolar olan ham yağ fiyatları bugün itibariyle 1325 civarında. Dolar düşse de bir şey ifade etmiyor çünkü ürünün değeri yükseldi. Dünyada emtia fiyatları artıyor, birçok insan emtia'ya yöneldi. Uzun yıllar fiyatlar 25 lira civarındaydı ve bu bir başarıydı.

Rusya ve Ukrayna'nın dışarıya mal vermemesi ve orada fiyatların yükselmesi de bizi burada etkiledi. Dünyada emtia fiyatlarının yükselmesi, tamamen sektörün dışında yaşanan süreçle tüketiciye yansımış oldu."





AYÇİÇEK YAĞINA TEKRAR ZAM GELECEK Mİ?

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, "Tüketicilerimizin şunu bilmesi lazım. Burada fiyatı artıran yağ sanayicileri değil. Hammadde fiyatı arttığı için nihai ürün fiyatı yükseliyor. Üstelik ham madde fiyatındaki son artış henüz raflara yansımadı. Tahmin ediyorum yağ fiyatı yüzde 20 civarında artar" dedi.

AYÇİÇEK YAĞI FIYATLARI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustos-kasım arasındaki 3 aylık süre içinde ayçiçeğine gelen zam oranı yüzde 40 olarak görüldü.

2020 Eylül ayında 40 lira civarında olan 5 litrelik ayçiçek yağı, Ocak 2021 itibariyle raflarda 60-70 lira arasında fiyatlara yer alıyor.