Ayçiçek yağına rekolte zammı

Yağ üreticileri üst üste getirdikleri zamdan sonra rekoltenin az olduklarını savunarak yeni zam sinyalini verdi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 25 lira olan 5 litrelik ayçiçeği yağının fiyatı 65 liraya kadar yükseldi.

Fiyat artışının 2021’de de yüzde 20’lere kadar artacağı tahmin ediliyor.

Ürüne zincir marketlerde hemen hemen her ay zam geliyor.

3 Aralık 2020’de 5 litresi 61 TL olan yağın fiyatı 7 Ocak’ta yüzde 4,09 yükselerek 63,5 lira oldu.

Fiyat artışında ithal hammadde ve düşük rekolte de etkili oluyor. 2,5-3 milyon ton ihtiyaç bulunmasına rağmen 2019'da 1 milyon 330 bin ton üretim yapıldı.

YAĞ ÜRETİCİLERİ YİNE REKOLTE DİYOR

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) verilerine göre; düşük rekolte nedeniyle geçen yıl çekirdek fiyatları ton başına 5 bin 400 liraya kadar gelmişti.

Rekoltenin az olduğuna yine vurgu yapan yağ üreticileri yeni zam için sinyal verirken marketler de ek zam getiriyor.

Ham yağın fiyatı da ton başına 10 bin lira sınırını aştı.

Rusya ve Ukrayna gibi üreticilerde de kuraklık sebebiyle yüzde 20-25 civarında üretim düşüşü yaşandı.

Ham yağın ton fiyatı 700 dolar civarındayken bugün itibarıyla bin 325 dolar seviyesine geldi.