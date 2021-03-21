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Ayçiçek yağının gümrük vergisi sıfırlandı

Ayçiçek yağının gümrük vergisi sıfırlandı

Temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardan 30 Haziran’a kadar gümrük vergisi alınmayacak.