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    Ayçiçek yağının gümrük vergisi sıfırlandı

    Ayçiçek yağının gümrük vergisi sıfırlandı

    Temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardan 30 Haziran’a kadar gümrük vergisi alınmayacak.
    • AA
    • 21.03.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 10:01
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    İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, dünya genelinde yaşanılan koronavirüs salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardaki gümrük vergisi oranları 30 Haziran 2021’e kadar geçici olarak yüzde sıfır olarak uygulanacak.

    AYÇİÇEK VE ASPİR YAĞI

    Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler arasında ayçiçek yağı ve aspir yağı da bulunuyor.

    Ayçiçek yağının gümrük vergisi sıfırlandı #1

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