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    Ayda Gezgin yoğun bakımdan çıktı

    İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Ayda yoğun bakımdan çıkarılarak, normal odaya alındı.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 11:39
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 12:13
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    Ayda Gezgin yoğun bakımdan çıktı

    İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.

    YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI

    Yoğun bakım servisinde tedavisi tamamlanan Ayda'nın, sabah saatlerinde normal odaya çıkarıldığı öğrenildi.

    Hastanede 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 21 depremzedenin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Ayda bebeğin enkaz altındaki görüntüleri İZLE



    Ayda Gezgin yoğun bakımdan çıktı #1

    Ayda Gezgin yoğun bakımdan çıktı #2

    Ayda Gezgin yoğun bakımdan çıktı #3

    Ayda Gezgin yoğun bakımdan çıktı #4

    Ayda Gezgin yoğun bakımdan çıktı #5

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