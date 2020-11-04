İzmir'deki depremde 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi toprağa verildi.

İzmir'deki depremde Rıza Bey Apartmanı enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saatin sonunda ekipler tarafından sağ olarak kurtarılmıştı.

Minik Ayda hayata tutunurken, 38 yaşındaki anne Fidan Keskin Gezgin'in ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi, ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alındı. Gezgin'in cenazesi, Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE OĞLU DA KATILDI

Cenazeye Gezgin'in eşi Uğur ve oğlu Atakan Gezgin'in yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ANNENE HOŞÇA KAL DE"

Taziyeleri kabul eden Uğur Gezgin, cenaze boyunca elini tuttuğu oğluna namazın sonunda, "Oğlum annene hoşça kal de" ifadesini kullandı.

Atakan Gezgin de annesinin tabutuna dokunarak, "Hoşça kal" dedi.