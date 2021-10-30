İzmir depreminde kurtarılan Ayda'nın annesinin mezarında bir not bulundu. Küçük bir çocuğun bıraktığı kağıtta 'Canım teyzem, kıymetinizi bilmemiz gerek' sözü görenleri duygulandırdı.

30 Ekim 2020 İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin’in merhum annesi Fidan Keskin Gezgin’in mezarına bir çocuk tarafından bırakılan not duygulandırdı.

"CANIM TEYZEM..."

Merhum Gezgin’e "Teyze" diye hitap eden Ada Amaç isimli çocuk, kağıda "Canım teyzem; teyzelerin kıymetini bilmek gerek. Teyzeler özeldir. Biz onları seversek onlar da bizi sever" yazdı.

Ada'nın kağıda resim de çizdiği görüldü.

Ayda’nın annesine bırakılan not duygulandırdı VİDEO

