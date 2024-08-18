Aydemir Akbaş'a veda: Feriköy Mezarlığı'na defnedildi Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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AA

Türk sineması yaşayan efsanelerinden birini daha kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Akbaş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

GALATASARAY LİSESİ'NDE TÖREN

Akbaş'ın naaşı, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen tören ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sanatçılar İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer ile kültür ve sanat dünyasından pek çok kişi katıldı.

TATLISES: SAĞ KOLUMU KAYBETMİŞ GİBİYİM

Oyuncunun yakın dostu İbrahim Tatlıses tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Tatlıses Akbaş'ın Galatasaray bayrağına sarılı tabutunun başından tören boyunca ayrılmadı.

Tatlıses, "Aydoş benim canımdı. Bir güne bir gün kalbini kırmadım. O da benim kalbimi kırmadı. Aydoş’um yok. 45 seneye dayanan bir dostluktu bu. Hiçbir dostumdan Aydemir’den gördüğüm dostluğu görmedi. Balığı bana o öğretti, ben de onu kebabı, lahmacunu öğrettim.

Ben balık sevmezdim, sayesinde sevdim. Aydemir kimseden, para yardım istemez, herkesten sevgi beklerdi. Aydemir’e paran var mı diye sorsam? Var sen kendine bak. İyi misin desen, sen kendine bak.

Durumun nasıl desen, iyiyim sen kendine bak, hep böyle derdi. Aydoş’u kaybetmek; sağ kolumu kaybetmiş gibiyim. Severdim, o da beni çok severdi. Çok anımız var ama 2 dakikaya sığmaz. Hepinizi seviyorum, saygılarımı iletiyorum" dedi.

"AYDOŞ BEN GELDİM BURADAYIM DEDİM, YARIM SAAT SONRA CANINI TESLİM ETMİŞ"

Tatlıses, "Son nefesinde beni görmek istediğini hissettim. Gittim, evlat Polat sağ olsun ayarladı. Yoğun bakıma gittim. Bembeyaz bir suratı vardı, uzanmış. Sağ elimi sol dizinin üstüne koydum. 'Aydoş ben geldim buradayım' dedim. Ben gittikten yarım saat sonra canını teslim etmiş. Beni mi bekledin Aydemir" diye konuştu.

"HASTANEDEN ÇIKIP SETE GELİYORDU"

Oyuncu Şafak Sezer ise, "Benim söyleyebilecek bir şeyim yok, başımız sağ olsun. Son nefesine kadar, 'Sinema, sinema sinema' dedi" ifadelerini kullanırken yapımcı Polat Yağcı ise, "Kolpaçino filminde kanser tedavisi görmesine rağmen, tedavi görüp, hastaneden çıkıp sete geliyor, setten çıkıp hastaneye gidiyordu. 'Ben bu filmi mutlaka çekeceğim' diyordu. Israrla, acı çekmesine rağmen yine de geldi o filmde geldi oynadı" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY SPOR KULÜBÜNE DÜŞEN UNUTTURMAMAK"

Törene katılan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de bir konuşma yaptı. Özbek, "Çok önemli bir Galatasaraylıydı, kaybettik. Kendisi yaşam boyunca Galatasaray’ın arkasında durmuş, Galatasarayla iftihar etmiş biriydi. Türkiye’de aşağı yukarı herkesin sevdiği bir sinema, tiyatro oyuncusuydu. Kendisinin eksikliğini her zaman hissedeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü’ne düşen, kendisini unutturmamak, anısını yaşatmak. Unutulması mümkün olmayan bir Galatasaraylıydı" dedi.

"ONU ÇOK SEVERDİK"

Akbaş'ın Kolpaçino serisinde birlikte rol aldığı oyuncu Serkan Şengül ise, "Büyük bir ustaydı. Kolpaçino serilerinde onla karşılıklı oynamaktan çok keyif almıştım. Son o filmdeki duygusal sahneyi de karşılıklı oynamak bana nasip olmuştu. Çok üzgünüm, çok değerli bir insan, ansiklopedi gibidir, çok kültürlüdür. Son nefesine kadar derken; kanser hastasıydı. Sete tedavisini olur gelirdi, o kadar işine bağlıydı, sinemayı seviyordu. Düşünün 87 yaşında bir insan kanser hastası, hastanede tedavi olur sete gelirdi. Böyle insanlar Türk sinemasına zor gelir" dedi.

Sanatçı Candan Erçetin ise, "Bizim ağabeyimizdi, uğurlamak için buradayız. Son görevimiz, onu çok severdik" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ DUYGULARA TERCÜMAN OLDU"

Şarkıcı Ferman Toprak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinema camiasının en büyük simalarından birini kaybettiklerini belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun, ruhu şad olsun." dedi.

Toprak, "Geldiğimiz yer de gideceğimiz yer de son nokta burasıdır, son filminin burada finalini verdi. Bu kadar sevenini bir araya toplamak kolay değil. Çok önemli filmlere imza attı, çok önemli duygulara tercüman oldu." değerlendirmesinde bulundu.

TATLISES'İN GİRİŞİNDE ARBEDE

Diğer yandan cenaze namazı için camiye gelen merhumun yakın arkadaşı sanatçı İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile gelişi sırasında arbede yaşandı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)