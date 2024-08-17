Aydemir Akbaş'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: İbrahim Tatlıses dostuna bu sözlerle veda etti... Ünlü sanatçı Aydemir Akbaş'ın vefatının ardından ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi. Geçtiğimiz günlerde 45 yıllık dostu için gözyaşı döken İbrahim Tatlıses ise mesajında "45 yıllık dostum ağabeyim Aydoşum mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi.

Usta sanatçı 88 yaşında hayata veda etti.

Sanat camiasını yasa boğan Akbaş'ın vefatının ardından en çok etkilenenlerden biri de ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses oldu.

YOĞUN BAKIMDAYKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Geçtiğimiz gün Tatlıses, yoğun bakıma alınan 45 yıllık dostu Aydemir Akbaş için İstanbul’a gelen İbrahim Tatlıses, Akbaş‘ın sağlık durumu hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Tatlıses, “Yoğun bakımda. Benim Akbaş’ım ölmez. Herkesin duasını bekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

45 YILLIK DOSTA VEDA...

Akbaş'ın vefatı sonrası yasa boğulan Tatlıses, Instagram hesabından 45 yıllık dostunun ölümüyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Tatlıses, Akbaş ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak, "45 yıllık dostum ağabeyim Aydoşum mekanın cennet olsun" notunu düştü.

Öte yandan Tatlıses'in yanı sıra sanat camiasından çok sayıda ünlü isim de Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası başsağlığı mesajı niteliğinde paylaşım yaptı.

ÜNLÜLERDEN AYDEMİR AKBAŞ PAYLAŞIMLARI

İşte onlardan bazıları...

(Ebru Gündeş)

(Doğuş)

(Mehmet Ali Erbil)

(Polat Yağcı)

(Cem Kılıç)

(Ayşegül Yıldız)