Ayder Yaylası'nın koruma statüsü değiştirildi

Rize Çamlıhemşin sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Doğa güzelliği dendiğinde akla gelen ilk bölgelerimizden olan Karadeniz'de ünü dünyaya yayılan Ayder Yaylası'nın statüsü değişiyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yayla, yerli ve yabancı turistin adeta gözbebeği olarak biliniyor.

Doğu Karadeniz'in en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri olan Ayder Yaylası için yeni bir adım atıldı.

Koruma statüsü yeniden değerlendirildi

Ayder Yaylası, Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsü yeniden değerlendirildi.





Kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Yapılan çalışma sonunda Ayder Yaylası’ndaki bazı alanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesine karar verildi.



Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 6566 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

"Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanı’nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."







