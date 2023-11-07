Ayder'de kentsel dönüşümün etkisi Ayder Yaylası, yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında yöreye uygun mimarisi ile kendisini göstermeye başladı.

İHA

Kentsel dönüşüm, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda da etkili oluyor.

Toplu açılış töreni ve bir dizi inceleme için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'nda inşaatı devam eden kentsel dönüşüm alanlarını da yerinde inceledi.

Çalışmalarda son ayrıntılar

Erdoğan'ın 2017 yılında "Ayder’i kirlettik, rezil ettik. Ayder’i bu yapılanmayla değil kentsel dönüşüm ve değişimle inşallah hakikaten şanına yakışır bir hale getireceğiz." çıkışı ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi.

Tamamlandığında 1600 araçlık olacak olan çevreci otoparkından yörenin mimarisine uygun inşa edilen yapılara kadar yaylanın görünümü değişirken, betonlaşmış eski görüntüsünden eser kalmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)